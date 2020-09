Unfall in Kassel

Ein Auto ist in Kassel mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Im Kasseler Stadtteil Bettenhausen hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren eine Straßenbahn und ein Auto in gleicher Richtung stadtauswärts unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen sei es dann auf den Gleisen zum Zusammenstoß gekommen.

Der Autofahrer wurde von Einsatzkräften aus seinem beschädigten Fahrzeug befreit. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei er noch am Unfallort gestorben. Nähere Angaben wie zum Alter des Mannes machten die Beamten zunächst nicht. Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.

Die Leipziger Straße (B7) wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

