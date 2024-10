Nach einem schweren Unfall auf der B45 bei Rodgau (Offenbach) ist der verunglückte Fahrer noch am gleichen Tag seinen Verletzungen erlegen.

Veröffentlicht am 21.10.24 um 11:22 Uhr

Der 53-Jährige starb laut Mitteilung der Polizei von Montag am Samstagabend in der Klinik. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei gegen einen flüchtigen Unbekannten, der den Unfall durch einen plötzlichen Spurwechsel verursacht haben soll.