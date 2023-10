Bei einem Unfall nahe Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) ist am Donnerstagmorgen ein 59 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Er war auf der B454 aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Sattelzug eines 52-Jährigen frontal kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.