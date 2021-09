Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstagmorgen in Offenbach einen Schaden von 30.000 Euro an acht geparkten Fahrzeugen verursacht und ist dann geflohen.

Nach Angaben der Polizei kam der Unbekannte mit seinem Wagen von der Mainstraße ab und streifte die Autos. Die Beamten suchen nun Zeugen.