Eines der beiden Autos nach dem Frontalunfall in Hofbieber. Bild © osthessen-news.de

Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalunfall im osthessischen Hofbieber ums Leben gekommen. Er hatte in einer Kurve auf einer Landstraße überholt.

Der 33-Jährige aus dem Kreis Fulda setzte nach Darstellung der Polizei am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Hofbieber-Traisbach und -Mittelberg (Fulda) zum Überholen an. Und das, obwohl die Verkehrslage dies nach Angaben der Polizei eigentlich nicht zuließ: Die Straße geht an der Stelle um die Kurve.

Das Auto des Mannes stieß frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 42-Jährigen Frau aus Fulda zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der 33-jährige noch an der Unfallstelle starb. Die Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

An den Wagen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Die Landstraße war bis 10.45 Uhr gesperrt.

