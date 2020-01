Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall nahe Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden.

Er sei auf der B26 aus noch ungeklärter Ursache in den Straßengraben gefahren, so die Polizei am Donnerstag. Dort kollidierte der Wagen mit einem Hydranten und überschlug sich. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.