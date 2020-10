"Unter dem Einfluss berauschender Mittel" hat ein 34-Jähriger in Diedenbergen laut Polizei einen Unfall verursacht.

Er übersah am Steuer seines Autos am Freitagnachmittag beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 18-Jährige wurde dabei verletzt, wie es am Samstag hieß. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.