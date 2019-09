In Neu-Isenburg (Offenbach) hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Straße aus Gravenbruch am Donnerstag gegen 6 Uhr ein Fahrradfahrer schwer an Kopf und Beinen verletzt.

Der 56-Jährige zog nach links, während ein 69-jähriger Autofahrer nach rechts zur Autobahnauffahrt steuerte. Dieser übersah den Radler nach Auffassung der Polizei.