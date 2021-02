Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Limburg ums Leben gekommen. Sein Auto war mit einem Müllwagen zusammengestoßen und fing Feuer.

Auf der Landstraße 3448 bei Limburg ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß das Auto des 20 Jahre alten Mannes zwischen den Stadtteilen Eschhofen und Lindenholzhausen frontal mit einem Müllwagen zusammen. Warum das Auto auf die Gegenspur kam, war zunächst unklar.

Nach dem Aufprall landete das Auto im Graben und ging in Flammen auf. Der Fahrer verbrannte in dem Wrack. Sein 21 Jahre alter Beifahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und mit schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Gießen gebracht. Fahrer und Beifahrer des Müllwagens wurden laut Polizei nicht oder nur leicht verletzt.

Die Landesstraße wurde nach dem Unfall gesperrt. Ein Sachverständiger der Polizei sollte den Unfallhergang klären.

Sendung: hr4, Die hessenschau für Mittelhessen, 04.02.2021, 12.30 Uhr