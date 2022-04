Ein 59 Jahre alter Autofahrer hat beim Ausparken rückwärts die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Mann gerade rückwärts aus einer Parklücke in Petersberg (Fulda), als sein Wagen plötzlich ungebremst 200 Meter nach hinten sprang und gegen ein weiteres, geparktes Auto prallte. Womöglich war ein medizinischer Notfall Unfallursache. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.