Eine Frau ist am Samstagabend in Frankfurt von einem Mann mit dem Auto abgedrängt und mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Tat soll in Zusammenhang mit einer Beziehung stehen.

Eine Autofahrerin ist in Frankfurt bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf der A661 mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich um 20.20 Uhr am Samstagabend, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Zuvor sei es zu einem Unfall auf der Autobahn gekommen. Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Polizei gefasst. Die Frau musste notoperiert werden.

Die Tat soll in Zusammenhang mit einer Beziehung stehen. Weitere Details lagen am Sonntagmorgen noch nicht vor.