Ein Mann soll in Frankfurt seine 40 Jahre alte Ex-Frau mit dem Auto abgedrängt und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Die Frau musste notoperiert werden.

Eine 40 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstagabend in Frankfurt bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf der A661 mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Ex-Mann der Frau, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zeugen hatten gegen 20.20 Uhr auf der Autobahn in Höhe des Preungesheimer Dreiecks eine mutmaßliche Kollision zweier Wagen gemeldet, bei der ein Mann gegen die Fahrerin des am rechten Fahrbahnrandes stehenden Wagens gewalttätig geworden sein sollte. Die Polizei nahm den 41 Jahre alten Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Ex-Frau mit dem Wagen abgedrängt

Der Mann soll nach aktuellen Erkenntnissen zunächst den Wagen der Frau abgedrängt und dann seine Ex-Frau angegriffen haben. Die Frau erlitt mehrere Stichwunden und musste notoperiert werden. Sie befindet sich nach Angaben der Polizei weiterhin in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zur Spurensicherung wurde die A661 zeitweise gesperrt.