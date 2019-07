Eine 22 Jahre alte Frau ist am Samstagmorgen mit ihrem Auto auf der L3072 verunglückt.

Aus ungeklärter Ursache kam sie bei Homberg/Ohm (Vogelsberg) von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Sie wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde sie aber nicht schwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt.