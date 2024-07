Autofahrerin in Griesheim mit 4,85 Promille erwischt

Die Polizei hat am Samstagabend in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) eine Autofahrerin mit 4,85 Promille am Steuer erwischt.

Einem Zeugen war die Fahrweise der 37-Jährigen aufgefallen, daraufhin rief er die Polizei. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten die stark alkoholisierte Frau. Ihr Führerschein wurde laut Polizei sichergestellt und es wurde Anzeige erstattet.