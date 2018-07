Bei einem Verkehrsunfall in Südhessen ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer des anderen beteiligten Wagens zu schnell gefahren ist - und womöglich an einem illegalen Autorennen teilnahm.

Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen (Symbolfoto) Bild © picture-alliance/dpa

In Hirschhorn (Bergstraße) ist am Sonntagmittag eine 68-jährige Pkw-Fahrerin mit dem Wagen eines 23-jährigen Autofahrers zusammengeprallt. Wie die Polizei berichtete, übersah sie an einer Einmündung der B37 den vorfahrtsberechtigten Pkw des Mannes. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer des anderen Wagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Fast 100 Meter lange Bremsspur

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden Gutachter beauftragt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann deutlich zu schnell unterwegs gewesen ist. Im Bereich der Unfallstelle gelte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h, teilte die Polizei mit.

Die Bremsspur von fast 100 Metern deute jedoch auf eine "deutlich höhere Geschwindigkeit" des Fahrers hin, erläuterte ein Sprecher auf Nachfrage. Zudem sei an dem Auto des 23-Jährigen ein Aufkleber gefunden worden, der auf die Teilnahme an einem illegalen Autorennen hinweise.

Der entstandene Sachschaden liegt bei 12.000 Euro. Die B37 wurde im Bereich der Unfallstelle von 14 Uhr bis 18 Uhr voll gesperrt.