Zwei Autos sind auf der B44 bei Groß-Gerau frontal zusammengestoßen. Eine Frau starb, ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Eine Autofahrerin sei am Dienstagmorgen auf der B44 bei Groß-Gerau aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort prallte sie mit ihrem Wagen frontal in das Auto eines 38-Jährigen. Die Frau, deren Alter die Polizei nicht nannte, starb noch an der Unfallstelle.

Der 38-Jährige aus Riedstadt (Groß-Gerau) erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für fast drei Stunden voll gesperrt.