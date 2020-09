Eine 29 Jahre alte Frau hat sich am Dienstag mit ihrem Auto in Brensbach (Odenwald) überschlagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach verlor sie gegen 15 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Straße ab. Die Frau verletzte sich leicht und kam in eine Klinik. Wieso die 29-Jährige die Kontrolle verlor, ist noch unklar.