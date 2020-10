Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Steinau an der Straße (Main-Kinzig) gesprengt.

Ob die Täter Beute machten, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Gegen 2.30 Uhr seien die Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden. Sie sahen vier Männer in einem Auto flüchten.