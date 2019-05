Rund 190.000 Euro haben Diebe bei der aufwendig geplanten Sprengung eines Geldautomaten in Eschborn erbeutet. Ein Verdächtiger ist gefasst, doch wo ist das Geld? Die Suche in einem Wald blieb ergebnislos.

In Eschborn (Main-Taunus) ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Geldautomat gesprengt worden. Dabei erbeuteten die Täter 190.000 Euro, wie ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Freitag zu hessenschau.de sagte.

Ein Verdächtiger kam am Freitagnachmittag in Untersuchungshaft. Es handelt sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft um einen 19-jährigen.

Scheiben eingeschlagen, Straßensperre errichtet

Der Festgenommene sagte aus, er sei bei der Sprengung selbst nicht dabei gewesen, er habe sich aber an Ablenkungsmaßnahmen beteiligt. So soll er in Bad Soden (Main-Taunus) Schaufensterscheiben eingeschlagen haben, um die Polizei dorthin zu locken.

In Eschborn habe er dann auf einer Straße eine Sperre aus einem Pkw und 13 Autoreifen errichtet, um die Flucht seiner Komplizen zu decken, sagte der 19-Jährige den Ermittlern. Die Reifen habe er mit Benzin übergossen. Ob er sie auch anzündete, konnte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Suche nach Beute in Offenbacher Wald

Der junge Mann wurde noch in der Nähe festgenommen. Die übrigen Täter entkamen. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt eigenen Angaben zufolge gegen mehrere namentlich bekannte Verdächtige. Bislang gebe es aber nur gegen den 19-Jährigen einen ausreichenden Tatverdacht für eine Inhaftierung.

Am Donnerstagabend suchten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei in einem Wald bei Offenbach-Bieber nach der Beute. Sie fanden nichts. Warum sie gerade dort suchten, ist nicht bekannt.

Sendung: hr1, 03.05.2019, 19 Uhr