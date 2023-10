Drei verhinderte Geldautomatensprenger sind nach einem geplanten Raub in der Einkaufspassage in der Kurstraße in Bad Nauheim (Wetterau) ohne Beute geflohen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war das Trio bereits in die Sparkasse eingebrochen, als es die Aktion wieder abbrach. Es entstand in der Nacht zum Mittwoch dennoch ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.