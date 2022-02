Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger angeklagt.

Der 39-Jährige soll 2021 im Offenbacher Hauptbahnhof an einer Sprengung beteiligt gewesen sein und 20.500 Euro Bargeld erbeutet haben, wie die Behörde am Dienstag meldete. Ein Sprengversuch in Heusenstamm sei gescheitert. Die Komplizen des 39-Jährigen sind noch unbekannt.