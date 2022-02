Gesprengter Geldautomat in Bebra.

Gesprengter Geldautomat in Bebra. Bild © Medienkontor Fulda

Geldautomat in Bebra gesprengt - Täter flüchtet nach Holland

Automatensprenger rast von Bebra bis in die Niederlande

In der Nacht auf Mittwoch wird in Bebra ein Geldautomat gesprengt. Die Polizei ermittelt einen Tatverdächtigen. Doch der rast davon und befindet sich nach einer wilden Verfolgungsjagd mittlerweile in den Niederlanden.

Es war ein großer Knall, der die Nachbarn eines Getränkemarktes in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) in der Nacht auf Mittwoch aus dem Schlaf riss. Ein Geldautomat auf dem Außengelände des Geschäfts war in die Luft geflogen. Kein technischer Defekt, sondern das Werk eines oder mehrerer Automatensprenger. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

Kurz darauf konnte tatsächlich ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Doch der ist hochmotorisiert unterwegs und entzieht sich dem Zugriff. Und alles in allem müssen Polizei und Öffentlichkeit wohl dankbar sein, dass es im Laufe des Tages kein zweites Mal geknallt hat.

Denn der Tatverdächtige hat sich Polizeiangaben zufolge eine Verfolgungsjagd mit den Gesetzeshütern geliefert, die ihn einmal quer durch Nordrhein-Westfalen und mittlerweile bis in die Niederlande geführt hat. Nach Angaben der Polizeipressestelle in Bielefeld war der Mann zeitweise mit bis zu 250 Stundenkilometern auf der B64, der A2 und der A30 unterwegs, wo er die komplette Fahrbahn für seine waghalsigen Manöver ausnutzte.

Drei Hubschrauber und mehrere Streifenwagen

Verfolgt wurde der Täter dabei nicht nur von zahlreichen Streifenwagen, sondern auch von drei Polizeihubschraubern. Ein Zugriff erfolgte trotz des des Großaufgebots nicht - das habe eine Gefahreneinschätzung zunächst nicht zugelassen, erklärte ein Sprecher der Bielefelder Polizei auf hr-Anfrage. Weitere Details zum Vorgehen der Polizei würden nicht bekannt gemacht - auch um Nachahmern keine Rückschlüsse auf die Polizeitaktivitäten zu ermöglichen.

Details zum Tatverdächtigen wurden zunächst ebenfalls nicht bekannt. Nachdem er die Grenze zu den Niederlanden passiert hatte, übernahmen dortige Polizeistreifen die weitere Verfolgung.