Automatensprengung in Offenbach

Täter auf der Flucht Automatensprengung in Offenbach

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten am Hauptbahnhof in Offenbach gesprengt.

Auf der Flucht hätten die Täter Geldscheine verloren, berichtete die Polizei. Wie viel Geld erbeutet wurde, sei noch unklar, ebenso wie die Schadenshöhe am Gebäude und die Anzahl der Täter. Verletzt wurde niemand.