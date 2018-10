Für drei Tage hilft der "Blitz" in Darmstadt beim Müllsammeln.

Für drei Tage hilft der "Blitz" in Darmstadt beim Müllsammeln. Bild © picture-alliance/dpa

Als bundesweiter Vorreiter testet Darmstadt den Einsatz einer autonom fahrenden Kehrmaschine. Der erste Arbeitstag verläuft verheißungsvoll, bis zu einer Festanstellung muss sich der Müll-Roboter aber noch reichlich gedulden.

Wie ein Hündchen hechelt die futuristisch anmutende Kehrmaschine am Mittwoch in Darmstadt seinem Herrchen hinterher. Blätter und Müll, die ein Straßenreiniger des städtischen Entsorgungsunternehmen EAD unter den Bänken des Ludwigsplatzes hervor fegt, lässt der Partner auf vier Bürsten unmittelbar in seinem Rumpf verschwinden.

Es ist das bundesweit erste Mal, dass eine autonom fahrende Kehrmaschine im öffentlichen Raum zum Einsatz kommt. Bislang war das lediglich auf Firmengeländen oder in Werkshallen der Fall. Der Prototyp des Berliner Startups Enway hört auf den Namen "Blitz" und soll noch bis Freitag seinen Dienst in der Darmstädter Innenstadt verrichten.

Acht-Stunden-Tag mit weniger Lärm

"Ungewohnt, aber der erste Eindruck ist ganz gut", lautet das Fazit des EAD-Mitarbeiters. Die geringere Lärmbelastung im Vergleich zu den bislang eingesetzten größeren Maschinen sei eine Erleichterung. Sie ermöglicht auch eine Reinigung in weniger stark von Passanten frequentierten Randzeiten.

Die 500 Kilogramm schwere, 1,50 Meter lange und 1,10 Meter breite Kehrmaschine mit Elektro-Antrieb fährt das Testgebiet nach einer 3-D-Karte in ihrem Inneren ab, wie Enway-Mitbegründer Julian Nordt sagt. Dabei brauche sie weder Internet noch GPS. Der Akku halte etwa acht Stunden, der Müllbehälter fasse 120 Liter.

Zehn Laser-Sensoren und Kameras scannen dabei die Umgebung und lassen den "Blitz" auch einen herumliegenden Pappbecher erkennen. Die dreirädrige 1,60 Meter hohe Maschine ist mit zwei bis drei Kilometern pro Stunde unterwegs, schiebt den Unrat in die Mitte und saugt ihn auf.

Hohe Hürden bis zur Zulassung

Sie stoppe bei Hindernissen - etwa einen Meter vor einem plötzlich auftauchenden Kind, bei einer Taube etwas später, erklärt Nordt. Sie halte etwa zehn Zentimeter vor parkenden Autos und ungefähr ein bis zwei Zentimeter vor einer Hauswand: "Sie hält den Sicherheitsabstand ein und liefert trotzdem Präzision."

Bis zum Regelbetrieb werde es aber noch etwa fünf bis zehn Jahre dauern, weil viele rechtliche Fragen noch ungeklärt seien. "Es gibt einfach noch keine Gesetze, wie man autonome Maschinen überhaupt einsetzen kann", sagt Enway-Entwickler Nordt. Die Maschinen sollten Straßenkehrer nicht ersetzen, sondern unterstützen, betont er. In Darmstadt hat das am Mittwoch schon gut geklappt.

Sendung: hr1, 31.10.2018, 17:00 Uhr