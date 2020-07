Autoräuber in Bayern gefasst

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag eine Autofahrerin in Bischofsheim (Groß-Gerau) mit einem Messer bedroht hat und anschließend mit ihrem Fahrzeug geflüchtet ist, hat die Polizei den Tatverdächtigen in Bayern gefasst.

Der 29 Jahre alte Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag berichtete.