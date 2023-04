Autos kollidieren bei roter Ampel in Rüsselsheim

Zwei Leichtverletzte Autos kollidieren bei roter Ampel in Rüsselsheim

Zwei Autos sind am Samstag in Rüsselsheim an einer Ampelkreuzung miteinander kollidiert.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 24 Jahre alter Autofahrer trotz roter Ampel auf die Kreuzung auf und prallte mit dem Wagen eines 21-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden: rund 14.000 Euro.