Autounfall in Offenbach nach Lachgas-Konsum

Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Offenbach einen Unfall mit Verletzten und Schäden an mehreren Fahrzeugen gebaut.

Laut Polizei gab er an, einem Tier ausgewichen zu sein. Im Auto sei eine Flasche Lachgas gefunden worden, die erst kurz zuvor genutzt worden war - vermutlich vom Fahrer selbst, wie die Beamten mitteilten. Der Fahrer, sein gleichaltriger Mitfahrer und eine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.