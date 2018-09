Bei dem Brand in der Werkstatt mit Lager sind auch mehrere Gasflaschen explodiert.

Feuer in Wiesbaden

Nach dem Feuer in einer Autowerkstatt in Wiesbaden hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen: Es handelt sich um den Besitzer der Werkstatt.

Nach dem Brand in einer Autowerkstatt in der Wiesbadener Daimlerstraße hat die Polizei am Sonntagmittag den 63 Jahre alten Besitzer der Werkstatt festgenommen. Er steht laut Polizei im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben.

Zuvor hatte die Polizei im Raum Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis mit einer Großfahndung nach dem mutmaßlichen Brandstifter gesucht, nachdem erste Ermittlungen am Brandort am Sonntagmorgen den Verdacht der Brandstiftung hatten aufkommen lassen. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Der Mann wurde im Bereich der Hohen Wurzel bei Taunusstein festgenommen. Gegen ihn wird nun ermittelt. "Über ein mögliches Motiv können wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen", sagte ein Polizeisprecher.

Gasflaschen explodiert

Bei dem Brand explodierten Gasflaschen, die in der Werkstatt gelagert waren. Bild © wiesbaden112.de

Gegen 2.30 Uhr hatten Anwohner, die in der Nähe der Autowerkstatt wohnen, die Feuerwehr verständigt. Sie waren durch Knallgeräusche aufgeschreckt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Werkstatt, die sich in einem Hinterhaus befindet, bereits lichterloh. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

"Es sind unter anderem mehrere Gasflaschen explodiert, die in der Werkstatt gelagert wurden. Auch mehrere Autos standen in dem Gebäude", sagte ein Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr hessenschau.de. Außerdem drohte das Gebäude einzustürzen. Die Feuerwehr konnte darum nur von außen löschen.

Gebäude ist einsturzgefährdet

Wie viele Fahrzeuge mit der Werkstatt abbrannten, ist noch unklar. Das Gebäude befindet sich in einem Wohn- und Industriegebiet. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Autowerkstatt brannte komplett aus und ist einsturzgefährdet.

Die Schadenshöhe ist noch unklar. "Bislang konnten wird das Gebäude nicht betreten, weil es noch in der Nacht von einem Statiker als stark einsturzgefährdet eingestuft wurde", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wiesbaden. Eine Begehung durch Experten wird im Laufe des Tages stattfinden. Die Nachlöscharbeiten werden wohl noch den ganzen Tag weiter gehen.