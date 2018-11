Bei einem Unfall am Stauende sind auf der A3 zwischen Frankfurt und Hanau zwei Menschen verletzt worden. Ein Lkw hatte mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt, es bildete sich ein langer Stau.

Ein Auffahrunfall sorgte am Freitag für größere Verzögerungen auf der A3 in südlicher Fahrtrichtung. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau in ein Stauende. Dabei schob der Lkw drei weitere Fahrzeuge ineinander, die sich teilweise an dem Lastwagen auftürmten.

Ein Insasse wurde in einem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Person in ein Krankenhaus. Eine weiterer Mensch erlitt leichte Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Zwei der betroffenen Pkw an der Unfallstelle. Bild © Sven-Sebastian Stajak

Verzögerung bis zu 90 Minuten

Die A3 wurde für die Landung des Helikopters kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. In nördlicher Fahrtrichtung rollte der Verkehr danach wieder an, in Richtung Hanau blieben zwei Fahrstreifen zunächst für die Aufräumarbeiten gesperrt. Gegen 16.30 Uhr rollte der Verkehr auf den beiden linken Spuren, in der Folge stauten sich die Autos auf bis zu 18 Kilometer, Autofahrer mussten sich zeitweise auf Verzögerungen von bis zu 90 Minuten einstellen. Am frühen Abend wurden alle Fahrstreifen wieder freigegeben, der Stau löste sich aber nur langsam auf.

Die Autobahnmeisterei sollte am Freitagnachmittag noch die Fahrbahn reinigen, danach sollten alle Fahrstreifen zeitnah wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur genauen Unfallursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

Sendung: hr-iNFO, 2.11.2018, 16.00 Uhr