Das Frankfurter Landgericht hat den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann kurz vor Weihnachten verurteilt. Er muss eine Geldstrafe von 21.000 Euro und einen Wertersatz zahlen – und gilt ab jetzt als vorbestraft.

Der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist im Korruptionsprozess vor dem Frankfurter Landgericht wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen verurteilt worden. Wie die Richter am Freitag verkündeten, muss der SPD-Politiker eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 175 Euro und einen Wertersatz in Höhe von 5.989 Euro zahlen.

Insgesamt kommen auf Feldmann damit Kosten in Höhe von 26.989 Euro sowie die Verfahrenskosten zu. Durch das Urteil mit mehr als 90 Tagessätzen gilt der ehemalige Frankfurter Rathaus-Chef als vorbestraft.

Staatsanwaltschaft forderte höhere Geldstrafe

Die verhängte Geldstrafe von 21.000 Euro liegt unter der Forderung der Staatsanwaltschaft: Diese hatte zuvor eine Geldstrafe von 31.500 Euro, aufgeteilt in 180 Tagessätze zu je 175 Euro, und einen Wertersatz von 5.989 Euro gefordert. Auch sie sah es in ihrem Plädoyer als erwiesen an, dass sich Feldmann in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gemacht hatte.

Feldmanns Verteidiger hingegen hatte auf Freispruch plädiert. Der 64-Jährige hatte vor Gericht zuletzt immer wieder betont, er sei nicht korrupt und "habe in keine Kasse gegriffen".

