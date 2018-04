Das Juweliergeschäft wurde bereits zum zweiten Mal in vier Jahren überfallen.

Das Juweliergeschäft wurde bereits zum zweiten Mal in vier Jahren überfallen. Bild © Einsatzfotos.TV

Axt-Räuber überfallen Juwelier in Bad Homburg

Bewaffnet mit Äxten und Pfefferspray haben vier Männer einen Juwelier in Bad Homburg überfallen und wertvolle Uhren erbeutet. Vier Mitarbeiter wurden verletzt. Die Räuber flüchteten - zwei von ihnen kamen nicht weit.

Bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Bad Homburg haben Räuber am Dienstag vier Menschen verletzt und wertvolle Uhren erbeutet. Kurz danach nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Zwei weitere Täter waren am Dienstagnachmittag weiter auf der Flucht. Zur Beute machten die Ermittler keine detaillierten Angaben.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein als Kunde getarnter Räuber zunächst einen Angestellten des Juweliergeschäfts nach dem Preis einer Uhr gefragt. Beim Öffnen einer Vitrine schubste er den Mann weg und besprühte ihn mit Pfefferspray. Anschließend öffnete der vermeintliche Kunde drei Komplizen die Tür. Die mit Äxten bewaffneten Männer zertrümmerten die Schaukästen und holten eine bislang unbekannte Zahl an Uhren heraus. Nach weniger als zwei Minuten verschwanden die Räuber.

Zwei Räuber geschnappt, zwei auf der Flucht

Während des Überfalls hielten sich vier Mitarbeiter in dem Laden auf. Sie konnten sich noch während des Raubzugs in ein benachbartes Geschäft retten. Alle vier wurden der Polizei zufolge durch Pfefferspray verletzt.

Drei Täter flüchteten den Ermittlern zufolge zu Fuß aus der Innenstadt in ein Waldstück. Einen 24-Jährigen aus dieser Gruppe fasste die Polizei. Einen weiteren Verdächtigen im Alter von 42 Jahren entdeckten Beamte in einem Fluchtauto. Die beiden Männer wurden festgenommen. Die anderen beiden waren zunächst weiter auf der Flucht.

Nicht der erste Überfall

Der Überfall von Dienstag ist der zweite innerhalb von vier Jahren auf das Juweliergeschäft. Damals seien die Täter ähnlich vorgegangen. Sie wurden erwischt und die Beute im Wert von mehreren 100.000 Euro sichergestellt.

Sendung: hr-iNFO, 10.4.2018, 15.00 Uhr