Auf der B42 bei Weiterstadt ist ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Er wurde von einem Pkw erfasst, als er die Straße in Höhe einer Mülldeponie überqueren wollte.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der B42 zwischen Bütttelborn (Groß-Gerau) und Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg). Nach Polizeiangaben fuhr ein 83 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg neben der Bundesstraße. Auf Höhe der dortigen Mülldeponie soll er laut Zeugenaussagen die Straße überquert haben.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das in Richtung Büttelborn unterwegs war.

Radler stirbt noch an der Unfallstelle

Auch der Pkw landete im Graben. Bild © Einsatzreport Südhessen

Der Radfahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 81 Jahre alte Autofahrer kam in ein Krankenhaus.

Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang klären. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.