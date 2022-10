Der Tatort auf dem Parkplatz des Continental-Werks in Babenhausen.

Geldautomatensprengung in Babenhausen

Bei Continental-Werk in Babenhausen

Direkt neben einer Tankstelle ist in Babenhausen ein Geldautomat gesprengt worden. Trümmerteile, Glassplitter und verkohlte Geldscheine wurden meterweit durch die Luft geschleudert. Die Täter konnten fliehen.

In Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 1.30 Uhr nachts. Der Automat befindet sich direkt neben der Betriebstankstelle auf dem Parkplatz des Continental-Werks.

Überwachungsvideo zeigt Explosion

Auf einem Überwachungsvideo, das der hr einsehen konnte, ist zu sehen, wie eine schwarze Limousine mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz fährt und neben dem Geldautomaten stoppt. Drei Personen betreten das Häuschen, in dem der Automat untergebracht ist – kurz danach kommt es zu einer Explosion.

Laut Polizei flohen die Täter mit ihrem Auto auf der A3 in Richtung Norden. Bei der Großfahndung in der Nacht war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der die mutmaßlichen Täter im Visier hatte. Zu einer Festnahme kam es bisher aber nicht.

Ein paar Scheine ließen die Täter liegen. Bild © Raphael Stübig (hr)

Das Häuschen mit dem Automaten in Babenhausen wurde durch die Sprengung fast komplett zerstört. Am Donnerstagmorgen lagen immer noch Trümmerteile und Glassplitter meterweit verstreut auf dem Parkplatz. Auch verkohlte Geldscheine waren verstreut auf dem Boden zu sehen. Wie viel Beute die Täter machten, ist noch unklar.

Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden wurde bei Anschlägen auf Geldautomaten in diesem Jahr bereits eine Million Euro erbeutet. Die Täter richteten mit den Sprengungen zudem Sachschäden von mehr als vier Millionen an. Das LKA arbeitet daran, zusammen mit den Banken eine Strategie zu entwickeln, um den Tätergruppen etwas entgegenzusetzen.

