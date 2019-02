Baby in Marburg nach Misshandlung gestorben

17-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein misshandelter Säugling ist in Marburg an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das wenige Wochen alte Mädchen starb im Krankenhaus. Tatverdächtig ist der 17 Jahre alte Partner der Mutter.

Das wenige Wochen alte Mädchen sei am späten Dienstagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Marburg am Mittwoch mit. Das Baby war demnach sechs Tage zuvor "mit massiven inneren und äußeren Verletzungen" in ein Marburger Krankenhaus eingeliefert worden.

Unter dringendem Tatverdacht steht der 17 Jahre alte Freund der Mutter, der nicht der Kindsvater ist. Der Jugendliche wurde bereits am Freitag in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags sowie der Misshandlung Schutzbefohlener ermittelt.

Baby im Krankenhaus gestorben

Zu der Misshandlung des Babys soll es am vergangenen Mittwoch in der Wohnung der 18 Jahre alten Mutter des Kindes gekommen sein. Der Säugling habe dadurch unter anderem schwerste Kopfverletzungen erlitten, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Obwohl die Mutter Rettungskräfte alarmierte und das Baby im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt wurde, konnten es die Ärzte nicht mehr retten.

Die junge Mutter war vom Jugendamt betreut worden und lebte in einer von einem freien Träger zur Verfügung gestellten Wohnung. Hinweise auf eine Gefährdung des Kindeswohls habe es aber nicht gegeben, Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten seitens des freien Trägers oder des Jugendamts gebe es nicht, so die Staatsanwaltschaft.

Der genaue Tathergang wird noch ermittelt. Dazu veranlasste die Staatsanwaltschaft auch umfangreiche rechtsmedizinische Untersuchungen.

Sendung: hr-iNFO, 27.02.2019, 7:40 Uhr