Prozessauftakt in Limburg Babyleiche im Keller versteckt - Mutter steht vor Gericht

Eine Mutter bringt ihren Sohn heimlich in einer Badewanne zur Welt, danach stirbt das Kind. Die Frau packt die Leiche in einen Müllsack und versteckt sie im Keller. Doch wie kam das Kind ums Leben? Das müssen jetzt die Richter am Landgericht Limburg klären.

Vor dem Landgericht Limburg hat am Dienstag der Prozess gegen eine Mutter begonnen, die die Leiche ihres neugeborenen Sohnes in eine Mülltüte gepackt und im Keller verstaut haben soll.

Was geschah nach der Geburt?

Die Richter müssen nun klären, was genau nach der heimlichen Geburt 2015 in Runkel (Limburg-Weilburg) passiert ist. Die Ermittler konnten trotz gerichtsmedizinischer Untersuchungen nicht mehr klären, ob der kleine Junge tot oder lebendig zur Welt kam.

Deswegen klagt die Staatsanwaltschaft die Frau "hilfsweise" wegen versuchten Totschlags und nicht wegen Totschlags an. Die Mutter habe den Tod des Kindes zumindest billigend in Kauf genommen.

Die Mutter will das Kind nach eigenen Angaben in der Badewanne zur Welt gebracht haben. Demnach habe das Kind nach der Geburt nicht geatmet und sei blau angelaufen.

Sie habe ihn zurück ins Wasser gleiten und dort fünf bis zehn Minuten liegen lassen. Danach habe sie das Neugeborene herausgeholt und gesehen, dass es tot sei.

Leiche bei Entrümplung gefunden

Im Februar 2018 fanden Dritte die verweste Babyleiche bei einer Kellerentrümplung. Das Landgericht plant insgesamt vier Prozesstage. Das Urteil wird voraussichtlich im November fallen.

