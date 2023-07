Ein Bach in Neuhof (Fulda) ist vermutlich durch eine größere Menge von Gülle verschmutzt worden. Die Kreisverwaltung geht von einem "erheblichen Fischsterben" aus, das vor allem Kleinstfische betreffe.

Wie die Kreisverwaltung am Dienstag weiter mitteilte, ist der Verursacher der Verunreingung derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt. Die Gülle sei über das Kanalnetz in das Gewässer gelangt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in Neuhof (Fulda) zwischen den Ortsteilen Rommerz und Hauswurz. Als Sofortmaßnahme pumplte die Feuerwehr Sauerstoff in das Gewässer und stoppte die weitere Einleitung von Schadstoffen.

Nach aktuellem Stand geht die Kreisverwaltung von einem "erheblichen Fischsterben" aus, das vor allem Kleinstfische betreffe. Die Anwohner wurden aufgefordert, kein Wasser zu entnehmen. Es gelte aber wegen der Trockenheit ohnehin ein Wasserentnahmeverbot im Landkreis.