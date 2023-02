Lehrer sagt in Prozess um Amokfahrt aus

Im Prozess um die Todesfahrt am Berliner Ku'damm hat eines der schwerstverletzten Opfer aus Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) von den Folgen berichtet.

"Ich musste alles neu lernen", sagte der Lehrer am Freitag vor dem Landgericht Berlin. Der 53-Jährige war am 8. Juni 2022 lebensgefährlich verletzt worden, als der 29-jährige Angeklagte sein Auto in die Gruppe aus Nordhessen steuerte. Der Lehrer besuchte mit einer Schulklasse die Hauptstadt. Seine 51-jährige Kollegin starb. "Es ist ein Zufall, dass ich noch da bin und sie nicht", sagte er.

Er sei nach wie vor in psychologischer Betreuung. Alle Opfer müssten viel verarbeiten.