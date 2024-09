Bad Hersfeld Hoher Sachschaden bei Brand in Industriebetrieb

Hoher Sachschaden bei Brand in Industriebetrieb

Bei einem Brand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Bad Hersfeld ist hoher Sachschaden entstanden. Die Einsatzkräfte mussten gegen hohe Temperaturen ankämpfen.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 12:08 Uhr

Brand in Industriegebiet in Bad Hersfeld mit starker Rauchentwicklung

Brand in Industriegebiet in Bad Hersfeld mit starker Rauchentwicklung Bild © Medienkontor Fulda

Audiobeitrag Bild © Medienkontor Fulda | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die ganze Nacht zum Sonntag und bis in den Morgen hinein waren die Feuerwehrleute mit einem Großaufgebot mit den Löscharbeiten in dem kunststoffverabeitenden Betrieb in Bad Hersfeld beschäftigt.

Aufgrund der Hitze durch schmelzenden Teile gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Außerdem gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Brandermittler müssen warten

Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Es gebe bislang keine Hinweise auf Brandstiftung. Brandermittler sollen die genaue Ursache klären. Diese könnten aber wohl erst am Montag in das Gebäude, da die Hitze noch zu hoch sei, so die Polizei.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand aber ein hoher Sachschaden, die Polizei bezifferte ihn im hohen sechsstelligen Euro-Bereich.

Es ist bereits der dritte große Brand in Bad Hersfeld in diesem Jahr. Im Februar und Juli war jeweils in einem Möbelmarkt Feuer ausgebrochen.