Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Schon vor einigen Jahren waren schwere Beschuldigungen von Frauen gegen den Theatermacher Dieter Wedel erhoben worden. Nun klagte die Staatsanwaltschaft München den früheren Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele wegen Vergewaltigung an.

Die Staatsanwaltschaft München hat Anklage gegen Regisseur Dieter Wedel wegen des Verdachts der Vergewaltigung erhoben. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht München I entscheiden. Der 81-jährige Wedel bestreietet die Anschuldigung.

Es geht um einen Vorwurf aus dem Sommer 1996. Die Schauspielerin Jany Tempel gibt an, Wedel ("Der große Bellheim", "Der Schattenmann") habe sie damals in einem Münchner Hotel zum Sex gezwungen. Damals, im Alter von 27 Jahren, habe sie für eine Rolle vorsprechen wollen.

Die Anwälte Wedels kritisierten die Anklage scharf: "Das Ermittlungsverfahren, das von einer fast beispiellosen öffentlichen Vorverurteilung eingeleitet und begleitet wurde, dauert seit mehr als drei Jahren an, ohne dass sich in dieser Zeit durchgreifende neue Gesichtspunkte zur Belastung unseres 81-jährigen Mandanten ergeben haben", sagte die Rechtsanwältin Dörthe Korn am Freitag.

Rücktritt als Indendant

Von 2015 bis 2018 war Wedel Intendant der bundesweit beachteten Bad Hersfelder Festspiele. Anfang 2018 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem ihm mehrere Schauspielerinnen im Rahmen der #MeToo-Debatte sexualisierte Gewalt vorgeworfen hatten. In einer persönlichen Stellungnahme hatte Wedel im Januar 2918 erklärt, er sehe sich einer "nicht enden wollenden Flut schwerster, öffentlich in den Medien erhobener Anschuldigen und Vorwürfen ausgesetzt".

Im Zeit-Magazin hatten mehrere Schauspielerinnen zuvor schwere Vorwürfe gegen Wedel erhoben, die bis hin zum erzwungenen Sex reichten. Wedel widersprach den Anschuldigungen per eidesstattlicher Erklärung. Unterstützung erhielt er damals auch vom Bad Hersfelder Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos), der von einer "Hexenjagd" sprach.

Sendung: hr-iNFO, 06.03.2021, 12.30 Uhr