Bei einem Brand in einer Sauna in einem Hotel in Bad Hersfeld sind am Mittwochabend zwei Einsatzkräfte beim Löschen leicht verletzt worden.

Die etwa 90 Gäste wurden in anderen Hotels untergebracht. Der Schaden liegt laut Polizei bei 100.000 Euro. Das Feuer sei offenbar durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.