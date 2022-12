In Bad Homburg ist eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Fahrer schlief direkt nach dem Unfall in seinem Auto ein.

Tödlicher Unall in Bad Homburg Bild © Seeboth

Ein 34-Jähriger sei zuvor "stark alkoholisiert" mit dem Auto von der Straße abgekommen und habe die Frau ist am Sonntagabend in Bad Homburg (Hochtaunus) auf dem Gehweg erfasst, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die 36-Jährige starb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Der Fahrer hatte sich direkt nach dem Unfall 500 bis 600 entfernt und war in seinem schwarzen Auto eingeschlafen. Laut Polizei besitzt er keinen gültigen Führerschein. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeistation. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung verantworten.