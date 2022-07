A5 in Richtung Frankfurt nach tödlichem Unfall gesperrt

Nach einem tödlichen Unfall auf der A5 musste die Autobahn zwischen Bad Homburger Kreuz und Nordwestkreuz Frankfurt komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr versorgte die Autofahrerinnen und Autofahrer im Stau mit Wasser.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In Richtung Süden ging fast zwei Stunden gar nichts: Die Autobahn 5 war ab dem Bad Homburger Kreuz in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Gegen 13.40 Uhr hatte sich ein Unfall ereignet. Für einen Motorradfahrer kam nach Angaben eines Polizeisprechers jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Zum Unfallhergang gebe es noch keine weiteren Informationen.

Gegen 15.30 Uhr konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Es kommt weiter zu erheblichen Behinderungen, die hr-Verkehrsredaktion rechnet mit einer Verzögerung von bis zu 90 Minuten.

Feuerwehr versorgt Menschen mit Wasser

Die Umleitungsempfehlung lautet: Ab dem Bad Homburger Kreuz über die A661 bis zum Offenbacher Kreuz und von da weiter über die A3 bis zum Frankfurter Kreuz. Nach eigenen Angaben versorgte die Feuerwehr die Autofahrerinnen und Autofahrer im Stau mit Wasser.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Durch Einheiten aus dem #Hochtaunuskreis wird der Transport von Getränke an die #Einsatzstelle auf der #A5 vorbereitet und durchgeführt, um die Menschen im Stau bei den sommerlichen Temperaturen mit Trinkwasser zu versorgen. ^ts [zum Tweet]

In der Gegenrichtung gibt es zwischen Frankfurt-Niederrad und dem Bad Homburger Kreuz ebenfalls einen kilometerlangen Stau nach einem Auffahrunfall auf dem rechten Fahrstreifen. Die hr-Verkehrsredaktion rechnete mich einer Verzögerung von bis zu einer Stunde.