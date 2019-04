In diesem Haus in Bad Nauheim soll der Festgenommene seine Frau getötet haben.

In diesem Haus in Bad Nauheim soll der Festgenommene seine Frau getötet haben. Bild © hr

Die Polizei hat in Bad Nauheim einen 24-Jährigen festgenommen, der seine Ehefrau getötet haben soll. Nach dem Mann war zuvor intensiv gefahndet worden. Beamte hatten die Leiche der 25-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung des Paares gefunden.

Der Gesuchte sei am Montag gegen 12 Uhr in einem Baumarkt im Industriegebiet in Bad Nauheim (Wetterau) festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er sei für weitere Maßnahmen zu zu einer Polizeistation gebracht worden.

Öffentliche Fahndung

Mit einem Foto fahndete die Polizei nach dem Verdächtigen. Bild © Polizeipräsidium Mittelhessen

Nach dem 24 Jahre alten Bulgaren war zuvor mit Hochdruck gefahndet worden, auch öffentlich. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann seine Frau getötet hatte. Die 25-Jährige war nach Hinweisen von Zeugen in der Nacht zum Montag in der gemeinsamen Wohnung des Paares in einem Mehrfamilienhaus in Bad Nauheim gefunden worden.

Wegen psychischer Auffälligkeiten galt der flüchtige Ehemann als gefährlich. An die Bevölkerung erging eine Warnung, die nach der Festnahme wieder aufgehoben wurde.

Obduktion am Nachmittag

Was genau in der Wohnung passierte und wie die Frau ums Leben kam, ist noch nicht bekannt. Die Leiche der Frau werde am Montagnachmittag obduziert. Weitere Angaben zum Tatgeschehen konnten die Ermittlungsbehörden zunächst nicht machen.