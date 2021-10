Rund um die Straße Am Goldstein in Bad Nauheim (Wetterau) wird drei Tage lang für die Verfilmung eines Bestsellerromans gedreht: "Was man von hier aus sehen kann" von Mariana Leky.

Die Hauptrolle wird von Corinna Harfouch gespielt, mit dabei ist auch die bekannte Schweizer Schauspielerin Luna Wedler. Der Film soll nächstes Jahr in die Kinos kommen.