Einsatzkräfte der Feuerwehr haben einen Autofahrer nach einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) aus seinem Wrack befreit.

Der Mann sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einem Gebüsch neben der Straße gelandet, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Er habe bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich gesperrt.