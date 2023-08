Nach einer Messerstecherei an einer Tankstelle in Bad Wildungen ist ein 27-Jähriger gestorben. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei geschnappt. Die Beamten suchen zudem einen Mann mit Hund, der Beobachtungen gemacht haben könnte.

Bei einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) ist am Donnerstagabend ist ein 27-Jähriger getötet worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach kam es gegen 22.40 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Giflitzer Straße zu einem Streit mit mehreren Beteiligten. Dabei soll ein 38 Jahre alter Mann mit einem "messerähnlichen Gegenstand" auf zwei Personen eingestochen haben.

Tatverdächtiger in Gewahrsam

Ein 28-Jähriger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das 27 Jahre alte Opfer starb trotz Rettungsmaßnahmen noch vor Ort. Der 38 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde ebenfalls verletzt.

Er befindet sich derzeit in Gewahrsam und soll noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeuge mit Hund gesucht

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei unklar. Noch in der Nacht habe ein Großaufgebot mit der Spurensicherung rund um die Tankstelle begonnen. Dabei unterstützte auch die Feuerwehr, die den Tatort ausleuchtete und Pavillons für die Ermittler aufstellte.

Die Beamten hoffen auf weitere Zeugen und suchen in diesem Zusammenhang nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der sich zu dem Zeitpunkt mit seinem hellbraunen Hund an der Tankstelle aufgehalten habe. Dieser könnte der Mitteilung zufolge wichtige Beobachtungen gemacht haben.