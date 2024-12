In der Hardtwaldklinik in Bad Zwesten ist eine Mitarbeiterin mit einer Armbrust getötet worden. Ein Tatverdächtiger konnte in der Nacht festgenommen werden.

Die Tat in Bad Zwesten (Schwalm-Eder) ereignete sich bereits am Mittwoch. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, betrat der Täter am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr das Krankenhaus und verletzte eine Mitarbeiterin mit einer Armbrust so schwer, dass sie trotz sofortiger medizinischer Versorgung vor Ort starb. Die 50-Jährige arbeitete als Arzthelferin im Medizinischen Versorgungszentrum.

Festnahme an einer Raststätte an der A3

Der Täter war nach der Tat in der Hardtwaldklinik I geflüchtet. Nach ersten Ermittlungen konnte die Polizei einen 58 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Passau als Tatverdächtigen identifizieren.

Der 58-Jährige konnte noch in der Nacht auf einer Autobahnraststätte an der A3 in Unterfranken festgenommen werden. Entsprechendes Beweismaterial sei dabei sichergestellt worden.

Die Staatsanwaltschaft Kassel wird am Donnerstag die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten beim Amtsgericht beantragen.

Ein Zettel an der Eingangstür verweist darauf, dass alle Termine in Neurologie und Radiologie ausfallen. Bild © hr/Silvia Ritter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hardtwaldklinik wurden am Donnerstagmorgen über den Vorfall informiert.

Die Hardtwaldklinik ist eine Fachklinik für Neurologie und Psychiatrie mit einem Schwerpunkt auf Psychosomatik und Traumatherapie.