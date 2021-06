Badende retten untergegangenen Mann aus See

Minutenlang unter Wasser Badende retten untergegangenen Mann aus See

In einem See bei Bensheim (Bergstraße) ist am Freitag ein 23 Jahre alter Mann untergegangen.

Andere Badende konnten den Mann im Wasser ausfindig machen und an Land bringen. Dort wurde er reanimiert. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Einem Polizeisprecher zufolge hatte er mehrere Minuten unter Wasser verbracht.