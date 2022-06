Suchaktion an einem Badesee im mittelhessischen Mengerskirchen: Hier wird seit dem Vortag ein 79 Jahre alter Mann vermisst. Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus.

Die DLRG suchte den Waldsee am Abend mit Rettungstauchern ab.

Der Mann war nach Polizei-Angaben am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im See bei Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) geschwommen. Eine Zeugin habe beobachtet, dass der 79-Jährige unter Wasser geriet. Sie verständigte die Rettungskräfte. Die Suchaktion am Donnerstag blieb erfolglos. Auch Taucher konnten den Mann nicht finden. Der See wurde abgesperrt.

Am Morgen wurde die Suche am Waldsee im Ortsteil Probbach fortgesetzt. Von dem Schwimmer fehlte jedoch weiter jede Spur, wie ein Polizeisprecher sagte. See und Ufer blieben wegen der Suchaktion gesperrt. Die Polizei bittet darum, den See zu meiden.

22-Jähriger stirbt im Lahn-Dill-Kreis

Bei einem mutmaßlichen Badeunfall in Driedorf (Lahn-Dill) ist ein Mann gestorben. Der 22-Jährige hatte mit Freunden am Heisterberger Weiher gefeiert und sei gegen 0.45 Uhr in der Nacht zum Donnerstag noch einmal schwimmen gegangen, teilte die Polizei mit. Taucher entdeckten den leblosen jungen Mann.

