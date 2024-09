Unglück in Bensheim Siebenjähriger ertrinkt in Badesee

In Bensheim ist es zu einem tragischen Badeunfall gekommen: Ein sieben Jahre alter Junge ging in einem See plötzlich unter. Die Einsatzkräfte konnten ihn nach einer stundenlangen Suche nur noch tot bergen.

Die DLRG suchte den See nach dem Kind ab. Bild © 5vision.news

Bei einem Unglück im Badesee in Bensheim (Bergstraße) ist am Sonntag ein sieben Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 18.30 Uhr im Wasser untergegangen. Sein Bruder alarmierte die Einsatzkräfte. Großeinsatz mit Tauchern und Hubschrauber Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und die DLRG suchten den See stundenlang ab. Im Einsatz waren ein Sonarboot, mehrere Taucher, Wasserortungshunde sowie ein Polizeihubschrauber. Gegen 21.50 Uhr Uhr wurde der Junge tot geborgen. Die Angehörigen des Kindes wurden von einem Kriseninterventionsteam und einem Imam betreut. Wie genau es zu dem Badeunfall kam, ermittelt nun die Polizei. Es werden Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls gesucht.